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Синоптики сделали прогноз на зиму: Аномально теплые зимы будут называть «вишневыми» 

Вечерняя Москва + ещё 2 52 минуты назад
Аномально теплые зимы будут называть «вишневыми»
Фото: Вечерняя Москва
При превышении температурной нормы предстоящей зимой сезон могут назвать новым термином, который станет обозначением для данной аномалии. Об этом рассказали на портале «Метеоновости».
— Специалисты Гидрометцентра спрогнозировали «розовую» зиму. Прогноз указывает, что во всех зимних месяцах средняя температура воздуха будет выше климатической нормы на 1-2 градуса. А на картах месячных аномалий температуры обозначается розовым цветом. Специалисты «Фобоса» считают, что «грядущая зима в центральной России будет едва ли не самой теплой в истории метеонаблюдений». Средняя температура будет отклоняться от нормы более чем на 4 градуса. Для таких случаев можно ввести термин «вишневая зима», — отметили синоптики.
Как уточняется, в столице такие теплые сезоны были зафиксированы 7 раз за 140-летнюю историю наблюдений. Самые высокие температуры были зимой 1960-1961 года. Они превысили норму почти на 5 градусов. Специалисты поясняют, что отклонения связаны с глобальным потеплением, которое уменьшает вероятность наступления холодных зим в Центральной России. Более того, в будущем температурные аномалии могут быть обозначены уже красным цветом, говорится на официальном сайте «Метеоновостей».
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Теги:
Погода , Общество
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