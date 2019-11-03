На юге России может открыться купальный сезон

Ноябрьский купальный сезон откроется в России из-за аномальной жары. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Центр погоды «Фобос».

Ведущий специалист Фобоса» Евгений Тишковец рассказал, что температура в предстоящий вторник будет на 10 градусов выше нормы. Аномальное тепло может побить 97-летний температурный рекорд.

«Ко вторнику, в результате вторжения очень теплого и влажного воздуха с акватории Средиземноморья, в Центральной России будет аномально тепло. В Москве столбики термометров к середине дня поднимутся до +11.. +13 градусов, в Подмосковье до +9.. +14 градусов», — заявил Тишковец.

Последний раз в Москве фиксировали 10,3 градуса в ноябре 1922 года.

Тишковец отметил, что на юге страны также возможны климатические рекорды. Так, в Краснодаре воздух прогреется до 23 — 25 градусов тепла, В Сочи 20 — 25 градусов.

«При этом температура воды будет 19 — 20 градусов тепла. Возможно, что откроется кратковременный купальный сезон в начале ноября, что бывает даже для субтропических мест России крайне редко», — сказал синоптик.