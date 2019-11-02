Россиян предупредили о погодной аномалии

Погода в Центральной России: синоптики предупредили о погодной аномалии

Аномально теплая погода придет в центральную часть России на следующей неделе. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

«Из-за мощного потока субтропического тепла жителей Центральной России ждет потепление до плюс 13 градусов тепла, что для этого времени года чрезвычайно высокие показатели», — рассказал Тишковец в эфире телеканала «Звезда».

По данным сервиса «Гисметео», в Курганской и Свердловской областях на следующей неделе температура поднимется до плюс трех-четырех градусов, как и на Южном Урале и в Прикамье.

Ямал и в Югра останутся в полюсе холода. В регионах температура понизится до минус 25 градусов. В Тюменской области немного теплее — около минус 19 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в эфире НСН раскрыл подробности двух новых времен года.