Россиян предупредили о погодной аномалии

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Погода в Центральной России: синоптики предупредили о погодной аномалии 

Национальная Служба Новостей + ещё 7 2 часа назад
Аномально теплая погода придет в центральную часть России на следующей неделе. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Из-за мощного потока субтропического тепла жителей Центральной России ждет потепление до плюс 13 градусов тепла, что для этого времени года чрезвычайно высокие показатели», — рассказал Тишковец в эфире телеканала «Звезда».
По данным сервиса «Гисметео», в Курганской и Свердловской областях на следующей неделе температура поднимется до плюс трех-четырех градусов, как и на Южном Урале и в Прикамье.
Ямал и в Югра останутся в полюсе холода. В регионах температура понизится до минус 25 градусов. В Тюменской области немного теплее — около минус 19 градусов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в эфире НСН раскрыл подробности двух новых времен года.
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Теги:
Погода , Видео , Общество , Евгений Тишковец , ТК "Звезда"
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