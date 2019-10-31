Погода в Москве: москвичей ожидает потепление до 10 градусов во вторник

Во вторник москвичей ожидает потепление до 10 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В ближайшую ночь ожидается до -7 градусов, днем около 0. Затем температура повысится до 4 градусов выше нуля. В пятницу местами ожидается небольшой снег. В воскресенье ночью ожидаются температуры выше 0, днем небольшой дождь, рассказал Вильфанд.

В понедельник прогнозируется повышение до 4,9 градусов выше нудя днем. Во вторник температура может повыситься еще на 2 градуса.