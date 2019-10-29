Москвичам пообещали резкое потепление

Синоптики пообещали москвичам резкое потепление в День народного единства

В День народного единства 4 ноября в Москву вернется тепло, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Александр Синенков

Собеседник агентства отметил, что до выходных дней включительно в Москве сохранится холодная погода, однако с понедельника начнет теплеть.

"Если в ближайшие дни мы ожидаем температуру близкую к нулевой отметке, в четверг даже до отрицательных значений днем, то 4, 5, 6 ноября температура повысится до 10-12 градусов", — сказал Синенков.

Он не исключил, что возможны температурные рекорды.