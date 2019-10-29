Москвичам пообещали резкое потепление

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Синоптики пообещали москвичам резкое потепление в День народного единства 

РИА Новости 4 часа назад
В День народного единства 4 ноября в Москву вернется тепло, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Собеседник агентства отметил, что до выходных дней включительно в Москве сохранится холодная погода, однако с понедельника начнет теплеть.
"Если в ближайшие дни мы ожидаем температуру близкую к нулевой отметке, в четверг даже до отрицательных значений днем, то 4, 5, 6 ноября температура повысится до 10-12 градусов", — сказал Синенков.
Он не исключил, что возможны температурные рекорды.
Как ранее сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, в среду дневная температура понизится до нуля градусов, а в ночь на субботу упадет до минус семи.
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Теги:
Погода , Видео , Общество , Татьяна Позднякова , Александр Синенков , РИА Новости , Москва
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