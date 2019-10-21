В Москве побит 70-летний температурный рекорд

Понедельник в Москве стал самым теплым 21 октября за последние 70 лет

Понедельник в столице стал самым теплым 21 октября за последние 70 лет. Об этом сообщает портал «Метеовести».

«В 14:00 на главной метеостанции Москвы была зафиксирована температура плюс 17,5 градусов. Таким образом, сегодняшний день, 21 октября, стал самым теплым за последние 70 лет. Мало того, велика вероятность того, что температура может приблизиться к рекорду этого дня, который составляет плюс 18,1 градуса и наблюдался в 1896 г., или повторить его», — говорится в сообщении.

Ранее «Известия» сообщали, что температура воздуха в Подмосковье в прошедшее воскресенье установила новый рекорд — по данным синоптиков, среднесуточная температура в этот день на 8-9 градусов превышала многолетние показатели.