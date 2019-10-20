Москвичам пообещали августовскую погоду

Синоптики пообещали москвичам августовскую погоду в воскресенье

Воздух в Москве в воскресенье прогреется до 15-17 градусов тепла, будет солнечно, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова

"Сегодня погоду будет определять тёплая часть антициклона. … Мы рассчитываем на то, что к 12 часам небо практически освободится от облаков, будет светить солнце и температура воздуха повысится до 15-17 градусов", — сказала Позднякова.

Синоптик отметила, что этой ночью температура воздуха была сравнима с той, какая бывает в конце августа.

"Пока ещё облака довольно плотные, но именно они уберегли ночь от выхолаживания. Температура воздуха минимальная была довольно высокая. Не свойственная этим числам октября, это скорее конец августа", — заявила Позднякова.

Она не исключила новый температурный рекорд.