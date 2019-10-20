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Синоптики пообещали москвичам августовскую погоду в воскресенье 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Москвичам пообещали августовскую погоду
Фото: РИА Новости
Воздух в Москве в воскресенье прогреется до 15-17 градусов тепла, будет солнечно, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Сегодня погоду будет определять тёплая часть антициклона. … Мы рассчитываем на то, что к 12 часам небо практически освободится от облаков, будет светить солнце и температура воздуха повысится до 15-17 градусов", — сказала Позднякова.
Синоптик отметила, что этой ночью температура воздуха была сравнима с той, какая бывает в конце августа.
"Пока ещё облака довольно плотные, но именно они уберегли ночь от выхолаживания. Температура воздуха минимальная была довольно высокая. Не свойственная этим числам октября, это скорее конец августа", — заявила Позднякова.
Она не исключила новый температурный рекорд.
"Не исключено, что сегодня будет либо повторён, либо, может быть, даже перекрыт максимум температуры", — добавила собеседница агентства.
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Погода , Новости Москвы , Татьяна Позднякова , РИА Новости
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