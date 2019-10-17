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В Россию придёт «пожилое бабье лето» 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
В Россию придёт «пожилое бабье лето»
Фото: РИА Новости
Гидрометцентр спрогнозировал наступление «пожилого бабьего лета» в центральной части России, сообщает ТАСС. Необычно тёплая и солнечная для середины осени погода продержится с 18 по 22 октября.
С пятницы по вторник синоптики обещают превышение климатической температурной нормы в среднем на 6 градусов.
«Очень теплая воздушная масса, гребень тропического антициклона, юго-западные потоки ветра — все это обеспечит такую теплую погоду», — подчеркнула главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
По ее словам, у метеорологов есть своя шуточная терминология: так приход тепла в августе называют «молодым бабьим летом», в сентябре — «зрелым», а потепление в октябре, смеётся Макарова, можно окрестить «пожилым бабьим летом».
Гидрометцентр предупреждает, что впечатление от «золотой осени» немного подпортится в пятницу 18 октября из-за прохождения циклона.
«Небольшие осадки будут только в пятницу местами. Потом волна субтропического тепла подарит нам погоду, похожую на бабье лето», — подчеркнула Макарова.
Метеоролог отмечает, что на протяжении шести дней днём температура в некоторых регионах центральной части России будет достигать 16 градусов тепла.
Ранее, как сообщал «Рамблер», научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал россиянам аномальную зиму. По его словам, на большей части территории страны с октября по март установится тёплая погода, в то время как Юг России накроют холода. Оба прогноза выходят за рамки результатов многолетних наблюдений.
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Погода , Новости Москвы , Марина Макарова , ИТАР-ТАСС
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