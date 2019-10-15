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Погода в Москве: К москвичам обратились с предупреждением 

Рамблер + ещё 2 15 минут назад
В понедельник, 14 октября, активный циклон спровоцировал резкий скачок атмосферного давления в Москве, и в ближайшие дни скачки не прекратятся. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Специалисты объяснили, что из-за динамичного переноса воздушных масс над Европейской территорией России активно перемещаются циклоны.
Один из таких циклонов смещался по северу Центрального федерального округа 14 октября и в ночь на 15 октября. Когда центр циклона приблизился к столичному региону, атмосферное давление упало до значений 1007 гектопаскалей (755,31 миллиметра ртутного столба).
В тылу циклона атмосферное давление стало быстро расти. Днем 15 октября столичные барометры зафиксировали 1016 гектопаскалей (762,06 миллиметра ртутного столба).
Такие значения еще не предел. К вечеру 15 октября над Москвой и областью распространится антициклон. Атмосферное давление вблизи его центра вырастет до 1028 гектопаскалей (771,06 миллиметра ртутного столба).
«Желтый» уровень опасности объявлен в Московском регионе
Уже 16 октября антициклон уступит место новому циклону с запада, поэтому атмосферное давление снова начнет падать. В Москве его минимальное значение к вечеру 16 октября достигнет 1012 гектопаскалей (759,06 миллиметра ртутного столба). Затем атмосферное давление опять перейдет к росту.
В Гидрометцентре отметили, что такие значения атмосферного давления мало отклоняются от нормы, но их колебания могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.
Специалисты подчеркнули, что такой же непостоянной будет и температура воздуха в столичном регионе в ближайшие дни.
Как сообщал «Рамблер», днем 15 октября в Москве ожидается 11-13 тепла, а вечером температуры понизятся до семи градусов. Ветер будет северным с порывами 12-17 метров в секунду.
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Погода , Видео , Новости Москвы , Общество
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