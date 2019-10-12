Россию накрыло погодной аномалией

В России установилась аномальная погода

Синоптик заявил, что практически во всей России выдались аномально теплые октябрьские дни.

«В Омске был побит рекорд температуры для 10 октября, температура была выше 21 градуса. Такая высокая температура в принципе будет в ближайшие пять-шесть дней», — заметил Вильфанд.

По его словам, аномалия наиболее развита на юге азиатской территории России, где зафиксирована температура от 15 до 20 градусов.

Потепление связано со множеством факторов, которые привели к выносу теплых воздушных масс с юга.

В Москве ожидается до 12-14 градусов в субботу и до 15-17 в воскресенье. Начало следующей недели также порадует теплом, но с четверга начнется резкое похолодание.

Ранее "Рамблер" сообщал, что в России сокращается зима и увеличивается лето. По наблюдениям метеорологов, в последние годы заметно повысились как зимние, так и летние температуры.