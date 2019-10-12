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В России установилась аномальная погода 

Рамблер + ещё 20 34 минуты назад
Россию накрыло погодной аномалией
Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press
В России зафиксировали аномально теплый октябрь. Климатическая норма превышена на 4-6 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Синоптик заявил, что практически во всей России выдались аномально теплые октябрьские дни.
«В Омске был побит рекорд температуры для 10 октября, температура была выше 21 градуса. Такая высокая температура в принципе будет в ближайшие пять-шесть дней», — заметил Вильфанд.
По его словам, аномалия наиболее развита на юге азиатской территории России, где зафиксирована температура от 15 до 20 градусов.
Потепление связано со множеством факторов, которые привели к выносу теплых воздушных масс с юга.
В Москве ожидается до 12-14 градусов в субботу и до 15-17 в воскресенье. Начало следующей недели также порадует теплом, но с четверга начнется резкое похолодание.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в России сокращается зима и увеличивается лето. По наблюдениям метеорологов, в последние годы заметно повысились как зимние, так и летние температуры.
Пассажир пронес пистолет на борт самолета
Комментарии3
Погода , Общество , Резкое похолодание , Роман Вильфанд , РИА Новости
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