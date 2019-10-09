Погода в Москве: Москву накроет обложными дождями

Москву в среду, 9 октября, накроют обложные дожди, однако температура в столице начнет повышаться. Об этом сообщает погодный центр «Фобос».

По словам синоптиков, дождливая погода обусловлена прохождением атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном, который принесет в город потепление. Так, ожидается, что днем столбики термометров в Москве покажут до плюс 5-7 градусов, а в Подмосковье — до плюс 3-8 градусов.

При этом будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду, в дальнейшем он может усилиться.

Ранее москвичам посоветовали делать утреннюю зарядку, пить зеленый чай и использовать бодрящие ароматические масла, чтобы бороться с осенней хандрой. При этом горожанам рекомендовали не поддаваться желанию отоспаться в выходные дни, поскольку это может нарушить режим дня.