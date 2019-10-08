Синоптик рассказал о потеплении в Москве

Синоптик рассказал о грядущем потеплении в Москве

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что температура в столице начнёт повышаться с 10 октября.

К выходным, 12 и 13 октября, погода станет комфортной, дожди и снег прекратятся. Начиная с 14 октября погода в столице будет соответствовать климатическим нормам сентября, пишут «Известия».

Как сообщал News.ru ранее, автовладельцам Москвы не нужно торопиться с заменой летней резины на зимнюю. Такой совет дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, менять шины следует тогда, когда среднесуточная температура воздуха переходит через нулевую отметку. Как правило, это происходит, когда в дневные часы на протяжении пяти–семи дней воздух не прогревается теплее +5 градусов.