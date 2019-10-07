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Погода в России: В Гидрометцентре России рассказали о скором возвращении тепла 

ТК «Звезда» 18 часов назад
Синоптики рассказали о скором возвращении тепла
Фото: ТК «Звезда»
Накануне в 16 регионах Центральной России был объявлен желтый уровень опасности из-за резкого ухудшения погоды.
В конце недели жителей столичного региона ждет долгожданное потепление. О приходе бабьего лета в Москву в разговоре со «Звездой» сообщил заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев. По его словам, начало рабочей пятидневки будет ощутимо холодным, однако уже к концу недели воздух заметно прогреется до комфортных значений.
«Начало недели будет холодным, завтра температура сохранится на этом уровне, но без снегопада. Ранее выпал мокрый снег и даже образовался в некоторых районах временный покров. В дальнейшем, атмосферные потоки станут более западными, до этого они были северными, начнет поступать более теплый атлантический воздух и соответственно температура придет в климатическую норму. Сейчас она ниже нормы на четыре-пять градусов», — рассказал Голубев.
Рассуждая о прогнозе погоды на предстоящую неделю, метеоролог поспешил успокоить автомобилистов. По его мнению переходить на шипованную зимнюю резину еще рано.
«К выходным наступят заметные прояснения и 10-12 градусов выше ноля это вполне реальная температура. Менять автомобильную резину на зимнюю, пока еще рано», — добавил синоптик.
Накануне в 16 регионах Центральной России был объявлен желтый уровень погодной опасности. Россияне успели ощутить заметное похолодание и сильный ветер. Тула и вовсе скрылась под снегом. Похожая ситуация наблюдалась во Владимирской, Воронежской, Орловской и Рязанской областях.
Кроме того, в Москве и Подмосковье было объявлено штормовое предупреждение: порывы ветра достигали 17 метров в секунду. Местным жителям рекомендовали не укрываться под деревьями и рекламными щитами, а также не парковаться возле шатких конструкций.
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Комментарии
Погода , Общество , Новости регионов , "Желтый" уровень опасности , Александр Голубев , Москва
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