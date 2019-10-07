Занесенные снегом: Россиян ждет резкое похолодание

Погода в России: Занесенные снегом: в России объявлен «желтый» уровень погодной опасности

Резкое похолодание, снег и ветер обрушились на несколько регионов нашей страны.

В 16 регионах Центральной России объявили «желтый» уровень погодной опасности. Россияне успели ощутить заметное похолодание, сильный ветер и мокрый снег. Тула и вовсе скрылась под снегом: пожелтевшие листья едва виднеются за толщей осадков, а на дорогах — заносы. Похожая ситуация во Владимирской, Воронежской, Орловской и Рязанской областях.

Кроме того, в Москве и Подмосковье было объявлено штормовое предупреждение: порывы ветра достигают 17-ти метров в секунду. Жителей призвали не укрываться под деревьями и рекламными щитами, а также не парковаться возле шатких конструкций.