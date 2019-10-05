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Синоптики предупредили о погодных сюрпризах в октябре 

Газета.Ru 32 минуты назад
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о сюрпризах, которые преподнесет погода жителям России в феврале. Об этом сообщает "Российская газета".
По его словам, россиян ждут сюрпризы из-за прохождения активного циклона.
По словам Вильфанда, в ночь на 6 октября Москву ждет дождь, переходящий в мокрый снег.
Холодный арктический воздух принесет жителям Ленинградской, Псковской и Новгородской мокрый снег и гололедицу.
Жителей Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, по словам Вильфанда, ждут дожди и град.
Ранее в Гидрометцентре заявили о сокращении зимнего периода.
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Погода , Видео , Общество
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