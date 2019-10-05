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Зимы в России становятся короче 

Рамблер + ещё 16 1 час назад
В России сокращается зима и увеличивается лето. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РГ.
По словам синоптика, в последние годы январские температуры в России заметно повысились. Например, в Москве — в среднем на два градуса. Одновременно повышаются и летние температуры. Это приводит к тому, что зимы в России становится меньше, а лета — больше.
Вильфанд отметил и внутрисезонные перепады температур. В 2019 году июнь выдался жарким, на три градуса выше нормы, а июль холодным — на полтора градуса ниже нормы. Начало осени также изменчиво: половина сентября была теплой, половина — холодной.
Уже в эти выходные активный циклон принесет во многие регионы погодные сюрпризы. В ночь на воскресенье в Москве ждут дождь, местами мокрый снег. Днем +4.
В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях также пойдет мокрый снег. Приход циклона почувствуют и на юге России. Так, в Крыму уже объявлено штормовое предупреждение. В выходные на полуострове ожидается сильный дождь, гроза, шквалистый ветер. Пройдут дожди с порывистым ветром и на большей части Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
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Погода , Видео , Общество
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