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Погода в Москве: Москву накроют затяжные ливни 

Мослента + ещё 5 1 час назад
Москву накроют затяжные ливни
Фото: РИА Новости
Со следующей недели в Москву придут сильные дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет «Комсомольская правда».
По словам синоптика, с 29 сентября по 2 октября выпадет около 40 процентов от месячной нормы осадков. Первый ливень ожидается во второй половине дня 29-го.
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят обложные дожди», — пояснил Тишковец.
В то же время в столице несколько потеплеет, отметил сотрудник «Фобоса». Так, ночью будет около 5-10 градусов, днем — до 15 градусов.
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