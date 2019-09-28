Погода в Москве: Москву накроют затяжные ливни

Со следующей недели в Москву придут сильные дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет «Комсомольская правда».

По словам синоптика, с 29 сентября по 2 октября выпадет около 40 процентов от месячной нормы осадков. Первый ливень ожидается во второй половине дня 29-го.

«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят обложные дожди», — пояснил Тишковец.

В то же время в столице несколько потеплеет, отметил сотрудник «Фобоса». Так, ночью будет около 5-10 градусов, днем — до 15 градусов.