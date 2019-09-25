Совкомбанк поддержал ООН в борьбе с изменением климата

В ходе сессии Генассамблеи ООН по вопросам изменения климата Совкомбанк совместно с другими международными финансовыми институтами объявили о подписании Соглашения о коллективном намерении по борьбе с изменением климата, сообщает пресс-служба финансовой организации.

Участники соглашения обязались выстраивать бизнес-стратегию в соответствии с международными климатическими целями. В частности, банки договорились о финансировании низкоуглеродной, устойчивой к изменению климата экономики, необходимой для ограничения глобального потепления, а также публикации отчетности о своем вкладе в борьбу с изменением климата.

«Сегодня мы подтверждаем нашу приверженность созданию лучшей планеты для будущих поколений. Совкомбанк будет работать вместе с другими финансовыми организациями, подписавшими соглашение, чтобы смягчить последствия изменения климата в России», — заявил председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев по итогам сессии.