Москвичам пообещали возвращение жары 

В октябре в Москву может вернуться двадцатиградусное тепло. Об этом со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову сообщает РИА Новости.
«Тепло еще к нам вернется, погода вернется к норме в октябре, и может даже будут периоды, когда температурный режим будет чуть выше климатической нормы… В октябре у нас в дневные часы бывает и 15, и 20 градусов», — сказала Позднякова.
При этом главный специалист Московского метеобюро уточнила, что в октябре теплой может считаться уже погода со среднесуточной температурой 10-12 градусов, при норме в 8 градусов.
Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказал в период с 27 сентября по 1 октября похолодание в столице и выпадение осадков. Однако уже со 2 октября, по его словам, в Москву вернётся солнце и «бабье лето».