Москвичам пообещали возвращение жары

В октябре в Москву может вернуться двадцатиградусное тепло. Об этом со ссылкой на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову сообщает РИА Новости.

«Тепло еще к нам вернется, погода вернется к норме в октябре, и может даже будут периоды, когда температурный режим будет чуть выше климатической нормы… В октябре у нас в дневные часы бывает и 15, и 20 градусов», — сказала Позднякова.

При этом главный специалист Московского метеобюро уточнила, что в октябре теплой может считаться уже погода со среднесуточной температурой 10-12 градусов, при норме в 8 градусов.