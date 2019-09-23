Россиян призвали привыкать к холодам

Резкие скачки температур в Москве связаны с общим изменением климата на Земле, считает климатолог Александр Чернокульский

«Климат на планете действительно меняется — теплеет быстрее, чем мы ожидали. И кратковременные похолодания в тех или иных локальных зонах очень часто связаны с усилением меридиональных процессов», — рассказал он газете «Взгляд».

При меридиональном типе циркуляции обмен воздушными массами между теплыми и холодными районами вызывает резкие перемены погоды, то есть если где-то теплеет, то в других местах наступает резкое похолодание.

В качестве примера эксперт привел холодный июль в России на фоне аномальной жары в Европе. По его словам, это «две стороны одной медали».

При этом специалист отметил, что в целом для Московского региона характерны ранние сентябрьские холода.