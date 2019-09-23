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Режим подаче тепла в столице может быть изменен с октября 

Вечерняя Москва + ещё 2 1 час назад
В Москве изменят правила подачи тепла
Фото: РИА Новости
С 1 октября планируется изменить регламент по подаче отопления в с Москве. В соответствии с нововведениями тепло в городе будут включать и выключать исключительно в зависимости от температурного режима. Об этом рассказала депутат, член комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике Мосгордумы Елена Николаева.
"Мы действительно обсуждали это уже и с профильными руководителями данного направления исполнительной власти Москвы, и готовится новый регламент, который должен вступить в силу с 1 октября", — сообщила она.
Депутат отметила, что наибольшую важность имеет соответствие режима включения отопления температурному режиму в столице. Так, в соответствии с новым регламентом будет невозможно подавать избыточное отопление при преодолении температуры 20-градусной отметки.
По словам Николаевой, новый регламент рассмотрят на ближайшем совещании комиссии по ЖКХ. При необходимости законодательных изменений депутаты займутся их введением, передает РИА Новости.
На сегодняшний день, в соответствии с действующим регламентом, отопительный сезон начинается при пятидневной среднесуточной температуре ниже 8 градусов.
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Погода , Новости Москвы , Елена Николаева , Мосгордума , Правительство Москвы , РИА Новости
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