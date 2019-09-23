Метеорологи пообещали россиянам бабье лето в октябре

Вильфанд заявил, что бабье лето в европейской части России прогнозируется в октябре

Бабье лето с температурой в районе 15 градусов тепла прогнозируется в начале октября в европейской части России , сообщил в понедельник ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд

"Есть большая вероятность, что в первой половине октября температура будет выше нормы. Но стоит понимать, что погода не будет теплой по ощущениям, или как мы привыкли представлять тепло. Будет бабье лето, но октябрьское. Примерно плюс 15 градусов будет, и для октября это замечательно", — сказал он.

Вильфанд отметил, что более точный прогноз сейчас дать нельзя. Об интенсивности и продолжительности бабьего лета Гидрометцентр сообщит за несколько дней до его наступления. До конца сентября существенного потепления не ожидается, добавил он.