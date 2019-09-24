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Москвичи смогут сообщить об отсутствии тепла в домах по горячей линии с 27 сентября 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Москвичи смогут сообщить об отсутствии тепла в домах
Фото: ТАСС
Жители Москвы смогут сообщить об отсутствии тепла в своих домах по выделенной горячей линии Московского общегородского контакт-центра с 27 сентября, в настоящее время на линии принимаются аварийные заявки по вопросам отопления. Об этом ТАСС во вторник сообщила пресс-служба Департамента информационных технологий столицы.
"Жители Москвы смогут обратиться к операторам контакт-центра с вопросами об отсутствии тепла в их домах с пятницы, 27 сентября, когда пройдет 5 дней с начала отопительного сезона", — сообщили в пресс-службе.
В департаменте добавили, что в настоящее время горячая линия по вопросам отопления принимает аварийные заявки.
Ранее на сайте мэра и правительства Москвы сообщалось, что Московский общегородской контакт-центр открыл выделенную горячую линию по вопросам отопления. Она будет работать временно, пока в городе проводится работа по подаче тепла. Вопросы об отоплении можно задать по телефону: +7 (800) 100-23-29.

Досрочное подключение к отоплению

Правительство Москвы 23 сентября приняло решение о подаче тепла в жилые дома досрочно в связи с резким похолоданием в столице. Ряд учреждений социальной сферы начали подключать локально еще 20 сентября. После устоявшейся в начале сентября этого года по-летнему теплой погоды в столичный регион пришел холодный фронт. Дождливая погода с температурой в районе 15 градусов тепла началась в выходные 14-15 сентября, всю последующую неделю температура постепенно снижалась. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил ТАСС, что синоптики прогнозируют температуру в европейской части России в течение недели на два-четыре градуса ниже нормы.
Вице-мэр Москвы Петр Бирюков заверил, что к среде текущей недели тепло придет во все дома. По регламенту, отопление включают, когда в течение пяти дней среднесуточная температура держится на отметке ниже 8 градусов выше нуля. Тем не менее, решение об обогреве домов может приниматься и до достижения этих показателей. Так было в прошлом году, так случилось в этом. Отопительный период в Москве в 2018 году начался 25 сентября, в 2017 году — 28 сентября; в 2016 году — 20 сентября.
Как пояснил Бирюков, нормативный срок разогрева города с подачи тепла — пять суток. В первую очередь подача теплоносителя осуществляется на объекты социальной инфраструктуры, затем жилищной сферы, в офисные здания, и последними подключаются предприятия торговли и промышленности.
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Комментарии
Погода , Новости Москвы , Петр Бирюков , Роман Вильфанд , Правительство Москвы , ИТАР-ТАСС
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