Снег с дождем обрушатся на Москву

В столичном регионе ожидается затяжное похолодание. Синоптики прогнозируют, что сегодня, 23 сентября, воздух прогреется не выше 6-7 градусов тепла.

Утром местами ожидается мокрый снег с дождем, а порывы ветра будут достигать 18 м/с. Атмосферное давление будет расти, поэтому метеочувствительные люди могут чувствовать себя плохо.