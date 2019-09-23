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Снег с дождем обрушатся на Москву 

ТК «Звезда» + ещё 22 4 часа назад
Снег с дождем обрушатся на Москву
Фото: ТК «Звезда»
В столичном регионе ожидается затяжное похолодание. Синоптики прогнозируют, что сегодня, 23 сентября, воздух прогреется не выше 6-7 градусов тепла.
Утром местами ожидается мокрый снег с дождем, а порывы ветра будут достигать 18 м/с. Атмосферное давление будет расти, поэтому метеочувствительные люди могут чувствовать себя плохо.
Ранее в Росгидрометцентре предупредили, что на этой неделе температура ночью будет опускаться ниже нулевой отметки не только в области, но и в Москве. Начиная со вторника и всю рабочую неделю температура ночью будет в диапазоне -1…+1 градусов. Днем столбики термометров могут подняться до 9 градусов тепла.
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Погода , Новости Москвы , Резкое похолодание , Росгидромет
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