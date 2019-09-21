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Погода в России: России пообещали теплую зиму 

Газета.Ru + ещё 12 1 час назад
России пообещали теплую зиму
Фото: EPA
Синоптики заявили, что в России температурные показатели зимой будут около и выше нормы. Об этом сообщается на официальном сайте Росгидромета.
Отмечается, что в декабре на территории большей части страны температура в течение месяца будет придерживаться нормы, однако на севере, Урал и Сибирь, показатели поднимутся выше стандартных. На юге Западной Сибири столбики термометров опустятся ниже нормы.
В январе также погода будет придерживаться стандартных показателей в этот период, но на Северо-Западном округе температура понизится, а на севере Якутии, наоборот, будет выше нормы.
В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке температурный режим поднимется выше стандартного показателя. Исключением станет юг Камчатки, где температура будет холоднее.
По данным метеорологической службы, вероятность такого исхода составляет от 67 до 69%.
Ранее синоптики предупредили об аномально низком давлении в Москве.
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Погода , В мире
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