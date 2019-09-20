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Погода в РФ: Снег, ураган и град: в городах РФ бушует непогода 

ТК «Звезда» 39 минут назад
Снег, ураган и град: в городах РФ бушует непогода
Фото: РИА Новости
Где-то уже выпал первый снег, а где-то стихия разыгралась до уровня шторма и урагана.
Жители Мурманска уже почувствовали приближение зимы. В сентябре в городе выпал первый снег. В течение дня погода была переменчивой. Пошел ливень, затем небольшой дождь. Дороги превратились в сплошной каток. Такая погода сохранится в регионе еще пару дней.
Ненастье разыгралось и в Челябинске. Горожанам пришлось спасаться от дождя и града. Кроме того, скорость ветра местами достигала почти 30 метров в секунду. Очевидцы успели снять, как на одной из улиц упал рекламный щит. Ущерб подсчитывают и автомобилисты.
Разгул стихии был в Тюмени. В городе прошел сильный дождь с грозой. Ветер был такой силы, что повалил два крана на одной из стройплощадок города.
На Калининградскую область обрушился град. Местами даже образовался снежный накат. Штормовое предупреждение объявлено в Омске. Там накануне ветер обрывал линии электропередачи. Несколько районов города остались без света.
Накануне ураган срывал крыши и с корнем вырывал деревья от Урала до Ростовской области, так что элементарный выход на улицу в некоторых регионах был связан с риском для жизни. Только в одном Ростове ветер до 27 метров в секунду повалил десятки деревьев.
К непогоде следует готовиться и москвичам — в ближайшие выходные в столице синоптики обещают заморозки и первый снег.
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Комментарии1
Погода , Мурманск , Челябинск
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