В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и области из-за заморозков в ночь на пятницу, 20 сентября, сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Степень интенсивности опасных явлений: «оранжевый» — погода опасна», — говорится в сообщении на сайте.

Как отмечается, предупреждение действует с 01:00 до 07:00 20 сентября.

По прогнозам синоптиков, в пятницу будет облачно с прояснениями, температура воздуха не поднимется выше 11…12 °С.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 22 сентября, в городе ожидается мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с.