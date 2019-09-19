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В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности 

RT на русском 57 минут назад
«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и области из-за заморозков в ночь на пятницу, 20 сентября, сообщается на сайте Гидрометцентра.
«Степень интенсивности опасных явлений: «оранжевый» — погода опасна», — говорится в сообщении на сайте.
Как отмечается, предупреждение действует с 01:00 до 07:00 20 сентября.
По прогнозам синоптиков, в пятницу будет облачно с прояснениями, температура воздуха не поднимется выше 11…12 °С.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 22 сентября, в городе ожидается мокрый снег и ветер с порывами до 22 м/с.
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