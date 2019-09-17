Врачи рассказали, чем опасна для москвичей «барическая пила»

Главный врач клинической больницы № 64 Ольга Шарапова рассказала, как поддержать организм во время «барической пилы». Ее слова приводит «Вечерняя Москва».

«Барическая пила» — резкие колебания атмосферного давления. Явление произойдет на этой неделе. Его обязательно почувствуют метеозависимые.

Важно делать зарядку и заниматься самомассажем. Массируйте шейную зону и пейте мятный чай. Чтобы выровнять давление, можно положить пару таблеток глицина под язык. Пейте таблетки от головы и кофеиносодержащие препараты.

Всем, у кого проблемы с почками, печенью и сердечно-сосудистой системой, лучше обратиться к врачу за консультацией. Побольше спите — так сосуды лучше адаптируются к перепадам давления. Не переутомляйтесь, чтобы не потерять сознание.