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Врачи рассказали, чем опасна для москвичей «барическая пила» 

Вести Подмосковья 1 час назад
Чем опасна для москвичей «барическая пила»
Фото: официальный сайт мэра Москвы
Главный врач клинической больницы № 64 Ольга Шарапова рассказала, как поддержать организм во время «барической пилы». Ее слова приводит «Вечерняя Москва».
«Барическая пила» — резкие колебания атмосферного давления. Явление произойдет на этой неделе. Его обязательно почувствуют метеозависимые.
Важно делать зарядку и заниматься самомассажем. Массируйте шейную зону и пейте мятный чай. Чтобы выровнять давление, можно положить пару таблеток глицина под язык. Пейте таблетки от головы и кофеиносодержащие препараты.
Всем, у кого проблемы с почками, печенью и сердечно-сосудистой системой, лучше обратиться к врачу за консультацией. Побольше спите — так сосуды лучше адаптируются к перепадам давления. Не переутомляйтесь, чтобы не потерять сознание.
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Погода , Новости Москвы , Ольга Шарапова
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