Снегопад признали законным поводом прогулять работу

Сильный снегопад в России признали законным поводом прогулять работу

Сотрудница московского НИИ не смогла прийти на работу из-за сильного снегопада. Работодатель счел причину недостаточно весомой и уволил женщину. Судебные разбирательства длились почти год с переменным успехом, но в итоге Верховный суд России встал на сторону работницы.

Как пишет «Гарант.ру», инцидент произошел еще в феврале 2015 года. После выходных женщина должна была выйти на работу, но перед этим выпало большое количество снега. Москвичка была за городом у родителей и не смогла вовремя выехать из деревни. Она позвонила начальнику и рассказала о сложившейся ситуации.

После появления в НИИ женщина написала объяснительную и попросила учесть задним числом пропущенный день в качестве отпуска. Но руководство решило, что снегопад не является уважительной причиной отсутствия на рабочем месте и уволило сотрудницу.

Затем в ситуации разбирались судьи, которые принимали сторону работодателя. По их мнению, женщина должна была быть предусмотрительней и вернутся в город раньше, если этого требовали погодные условия. Кроме того, суд счел недоказанным факт того, что состояние дороги не позволило физически выехать из деревни или пересесть на общественный транспорт.

Несмотря на это, Верховный суд признал незаконными вынесенные ранее постановления судов, так как уволенная работница предпринимала всевозможные действия, чтобы прийти в НИИ вовремя. В частности, она вызывала для расчистки снега трактор и взяла у коммунальных служб справку о том, что техника справилась с задачей только к вечеру.

Теперь сторонам предстоит новое заседание по делу в первом суде.