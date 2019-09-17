В Подмосковье выпал снег

Первый снег заметили в московском регионе

Жители Видного сняли на видео первый снег среди новостроек. Запись была размещена в группе «Подслушано. Видное» в Instagram

«С первым снегом, товарищи!» — отметил автор публикации.

На видео, сделанном их окна многоэтажки, белые хлопья кружатся в воздухе, однако на асфальте снега нет.

Ранее синоптики сообщили, что, начиная с 16 сентября, в Москву придут первые ночные заморозки и холодный воздух из Арктики.

В небе столичного региона вместе с дождем могут появиться «первые белые мухи» — вкрапления в осадки небольшого мокрого снега, который сразу же будет таять.