В Подмосковье выпал снег

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Первый снег заметили в московском регионе 

Рамблер 58 минут назад
Жители Видного сняли на видео первый снег среди новостроек. Запись была размещена в группе «Подслушано. Видное» в Instagram.
«С первым снегом, товарищи!» — отметил автор публикации.
На видео, сделанном их окна многоэтажки, белые хлопья кружатся в воздухе, однако на асфальте снега нет.
Ранее синоптики сообщили, что, начиная с 16 сентября, в Москву придут первые ночные заморозки и холодный воздух из Арктики.
В небе столичного региона вместе с дождем могут появиться «первые белые мухи» — вкрапления в осадки небольшого мокрого снега, который сразу же будет таять.
Погода , Видео , Общество , Видное
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