На столицу идут «белые мухи»

«Белые мухи» появятся над Москвой на следующей неделе

Главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН спрогнозировал дождь со снегом и другие погодные сюрпризы на следующей неделе сентября.

Резкие колебания атмосферного давления, так называемая «баррическая пила», будет сопровождать похолодание в Москве на следующей неделе, сообщают синоптики на сайте «Метеовести».

Метеозависимым людям придется беречь здоровье из-за перепадов давления, которое прогнозируется с воскресенья на понедельник, 16 сентября. С 745 мм рт. ст.показатели опустятся до критических 733 мм рт. ст. Жителей столицы ждет нехарактерного для середины сентября похолодание.

«В тыловую часть циклона будут поступать полчища дождевых туч и новые порции холодного воздуха арктического происхождения. В результате чего температурный фон окажется на пять градусов ниже климатической нормы и станет опережать календарь на 25 суток», — отметил метеоролог.

По его словам, похолодание произойдет в течение недели.

«Если в понедельник днем в Москве температура будет еще +1+15 градусов, то к концу недели, к пятнице, в ночные часы столбики термометра приблизятся к нулевой отметке, а в Подмосковье, местами — по северу и востоку, будут заморозки — до -2, а днем — всего лишь +5-+6 градусов», — пояснил эксперт.

Евгений Тишковец заявил, что над Москвой уже на следующей неделе выпадет снег, но сразу растает.

«Учитывая, что на высоте 1,5 км температура упадет до -5 градусов, существует вероятность осадков в смешанной фазе. То есть, в небе столичного региона кое-где вместе с дождем к выходным могут появиться первые «белые мухи» — вкрапление в осадки небольшого мокрого снега, который будет носить исключительно символический и мозаичный характер и сразу будет таять», — предупредил собеседник НСН.

Евгений Тишковец также напомнил москвичам о «барической пиле», которая исчезнет только к следующим выходным.