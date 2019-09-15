На Москву идет «барическая пила»

Синоптики предупредили жителей Москвы о грядущих резких колебаниях атмосферного давления, передает РИА "Новости".

"По столице пройдет барическая "пила" — резкие колебания атмосферного давления", — сообщили синоптики.

Отмечается, что колебания негативно скажутся на самочувствии метеозависимых людей.

Так 16-18 сентября показания барометров окажутся на самом дне — 733 миллиметра ртутного столба.

Ранее сообщалось, что уже 15 сентября атмосферное давление начнет резко падать и составит 739 миллиметров ртутного столба.