Погода в Сибири: Наледь и сугробы: зима пришла в Сибирь в сентябре

Якутии , например, метет уже несколько дней. На дорогах затруднено движение из-за наледи, а на обочинах выросли сугробы.

Жители Сибири подверглись испытаниям настоящей зимней погоды в середине сентября: на Иркутскую область и Кузбасс обрушилась метель. Пользователи Сети публикуют кадры снежной аномалии.

Внезапная зима обрадовала разве что работников местного горнолыжного комплекса.

В Якутии, например, метет уже несколько дней: на дорогах затруднено движение из-за наледи, а на обочинах выросли сугробы.

По прогнозам синоптиков, погода в ближайшие выходные может ухудшиться еще больше, температура днем может понизиться до 13-18 градусов. Такая же погода ожидается почти во всей центральной части России: в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях к концу недели ожидаются ливни с температурой до +16 градусов.