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Погода в Сибири: Наледь и сугробы: зима пришла в Сибирь в сентябре 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Наледь и сугробы: зима пришла в Сибирь в сентябре
Фото: Типичный Алдан, Вконтакте
В Якутии, например, метет уже несколько дней. На дорогах затруднено движение из-за наледи, а на обочинах выросли сугробы.
Жители Сибири подверглись испытаниям настоящей зимней погоды в середине сентября: на Иркутскую область и Кузбасс обрушилась метель. Пользователи Сети публикуют кадры снежной аномалии.
Внезапная зима обрадовала разве что работников местного горнолыжного комплекса.
В Якутии, например, метет уже несколько дней: на дорогах затруднено движение из-за наледи, а на обочинах выросли сугробы.
По прогнозам синоптиков, погода в ближайшие выходные может ухудшиться еще больше, температура днем может понизиться до 13-18 градусов. Такая же погода ожидается почти во всей центральной части России: в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях к концу недели ожидаются ливни с температурой до +16 градусов.
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Погода , Общество , Иркутская Область , Республика Саха (Якутия)
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