Москвичей предупредили о сильном ветре

Усиление ветра ожидает москвичей в пятницу

Ветер усилится до 15 м/с в Москве в пятницу. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве мы прогнозируем, что будет усиление ветра уже завтра [в пятницу] во второй половине дня до 15 м/с", — сообщил он.

По словам Вильфанда, температура при этом останется комфортной, резкое похолодание придет в регион только в выходные дни.

Ранее сообщалось, что понижение температуры до 13 градусов тепла и кратковременные дожди ожидаются в Москве и Подмосковье в выходные дни.