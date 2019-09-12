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Усиление ветра ожидает москвичей в пятницу 

ТАСС 3 часа назад
Москвичей предупредили о сильном ветре
Фото: РИА Новости
Ветер усилится до 15 м/с в Москве в пятницу. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В Москве мы прогнозируем, что будет усиление ветра уже завтра [в пятницу] во второй половине дня до 15 м/с", — сообщил он.
По словам Вильфанда, температура при этом останется комфортной, резкое похолодание придет в регион только в выходные дни.
Ранее сообщалось, что понижение температуры до 13 градусов тепла и кратковременные дожди ожидаются в Москве и Подмосковье в выходные дни.
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Погода , Новости Москвы
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