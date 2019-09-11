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Погода в Москве: Похолодание придет в Московский регион в выходные 

ТАСС 1 час назад
Понижение температуры до 13 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье в выходные дни. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Намечается понижение температуры на выходных. 14 сентября, возможно и во второй половине пятницы уже, произойдет смешение холодного фронта и понижение температуры примерно на четыре-пять градусов", — сообщил он.
По словам Вильфанда, температура воздуха в субботу днем будет в районе 14-19 градусов тепла, а в воскресенье — в районе 13 градусов тепла. Также ожидаются повышенная облачность и кратковременные дожди.
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Погода , Видео , Новости Москвы , Общество , Московская область
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