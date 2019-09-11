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Погода в Норильске: В Норильске выпал первый снег 

RT на русском + ещё 14 1 час назад
В Норильске выпал первый снег
Фото: instagram / korikalinskiy
В Норильске выпал первый снег и началась метель, сообщили в Таймырском центре метеорологии и мониторинга окружающей среды.
Жители города размещают фотографии снега на улицах в социальных сетях.
«Выпал первый снег. Для этого времени это не удивительно и не катаклизм. Но он сопровождается сильным ветром, а метель — это редкое для данного времени явление, сезон метелей обычно начинается в конце октября», — цитирует центр ТАСС.
В настоящее время в городе объявлено штормовое предупреждение.
Школьникам, которые учатся во вторую смену, по усмотрению родителей разрешили не посещать занятия.
Ранее Inforeactor сообщал, что в Башкирии прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Кроме того, ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2 ˚С.
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Погода , Общество , Норильск
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