Москвичам пообещали лето в сентябре

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Вторник в Москве будет по-летнему теплым 

РИА Новости + ещё 10 1 час назад
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Фото: РИА Новости
Температура воздуха в российской столице во вторник поднимется до 25 градусов тепла, ожидается переменная облачность, без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Бабье лето у нас продолжается, сегодня ожидает отличная погода. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-6 метров в секунду. В мегаполисе воздух прогреется до плюс 23-25 градусов, по области ожидается до плюс 21-26 тепла. Такие показатели свойственны июлю месяцу", — рассказал Тишковец.
Метеоролог добавил, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 миллиметров ртутного столба.
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Погода , Новости Москвы , Евгений Тишковец , РИА Новости
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