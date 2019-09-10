Москвичам пообещали лето в сентябре

Вторник в Москве будет по-летнему теплым

Температура воздуха в российской столице во вторник поднимется до 25 градусов тепла, ожидается переменная облачность, без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец

"Бабье лето у нас продолжается, сегодня ожидает отличная погода. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 1-6 метров в секунду. В мегаполисе воздух прогреется до плюс 23-25 градусов, по области ожидается до плюс 21-26 тепла. Такие показатели свойственны июлю месяцу", — рассказал Тишковец.

Метеоролог добавил, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 миллиметров ртутного столба.