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Погода в России: Синоптики предупредили о смерчах на юге России 

ТК «Звезда» + ещё 2 3 часа назад
Синоптики предупредили о смерчах на юге России
Фото: ТК «Звезда»
Также в Краснодарском крае на побережье пройдут кратковременные дожди.
На юге России в море ожидаются смерчи. Об этом рассказал «Звезда» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«В начале сентября, когда температура воды около +26 градусов, создаются условия для неустойчивости, в этих ситуациях возникают смерчи на море, но они, как правило, не выходят на сушу. Сейчас условия для зарождения смерчей», — заявил он.
В северокавказских республиках за счет прохождения фронтальных разделов пройдут интенсивные ливни, они приведут к подъему уровня рек.
В Краснодарском крае пройдут кратковременные дожди. В Сочи воздух прогреется до +25…+27 градусов.
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Погода , Общество , Роман Вильфанд , Краснодарский Край
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