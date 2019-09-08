Погода в России: Синоптики предупредили о смерчах на юге России

Также в Краснодарском крае на побережье пройдут кратковременные дожди.

На юге России в море ожидаются смерчи. Об этом рассказал «Звезда» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд

«В начале сентября, когда температура воды около +26 градусов, создаются условия для неустойчивости, в этих ситуациях возникают смерчи на море, но они, как правило, не выходят на сушу. Сейчас условия для зарождения смерчей», — заявил он.

В северокавказских республиках за счет прохождения фронтальных разделов пройдут интенсивные ливни, они приведут к подъему уровня рек.

В Краснодарском крае пройдут кратковременные дожди. В Сочи воздух прогреется до +25…+27 градусов.