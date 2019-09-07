Осенняя зима: в Сочи выпал первый снег

Из-за интенсивных осадков земля оказалась под внушительным слоем снега.

Пока на побережье Краснодарского края продолжается купальный сезон, в горах региона, в поселке городского типа Красная Поляна города Сочи, выпал снег.

Местные жители сняли первые зимние осадки на видео и выложили ролик в Интернет. На кадрах видно, как идет интенсивный снегопад, из-за этого земля оказалась полностью белая.

Как рассказывают пользователи в социальных сетях, снег прошел на горнолыжном курорте «Горки Город», в уникальной горной климатической зоне «Цирк-2».