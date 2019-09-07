Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Осенняя зима: в Сочи выпал первый снег 

ТК «Звезда» 1 час назад
В Сочи выпал первый снег
Фото: krd_23, Вконтакте
Из-за интенсивных осадков земля оказалась под внушительным слоем снега.
Пока на побережье Краснодарского края продолжается купальный сезон, в горах региона, в поселке городского типа Красная Поляна города Сочи, выпал снег.
Местные жители сняли первые зимние осадки на видео и выложили ролик в Интернет. На кадрах видно, как идет интенсивный снегопад, из-за этого земля оказалась полностью белая.
Как рассказывают пользователи в социальных сетях, снег прошел на горнолыжном курорте «Горки Город», в уникальной горной климатической зоне «Цирк-2».
ТК «Звезда»: последние новости
В Москву возвращается летняя жара В Москву возвращается летняя жара Мощный ливень с градом прошел в Краснодаре: кадры разгула стихии Мощный ливень с градом прошел в Краснодаре: кадры разгула стихии Сильный смерч прошел вдоль побережья Ялты: видео Сильный смерч прошел вдоль побережья Ялты: видео
Погода , Общество , Краснодарский Край , Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Европарламенте призвали отменить санкции против РФ
В Европарламенте призвали отменить санкции против РФ112
Технические причины: рейс SSJ-100 в Москву отменили
Технические причины: рейс SSJ-100 в Москву отменили2
В России предложили Украине обмен кораблями
В России предложили Украине обмен кораблями173
Журналистов и наблюдателей обстреляли в Тыве
Журналистов и наблюдателей обстреляли в Тыве22
Летевший из Владивостока в Пекин лайнер развернули в небе
Летевший из Владивостока в Пекин лайнер развернули в небе5
Видео
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
01:22
Астраханский Хатико: собака ждет хозяев на пепелище
Общество
Зеленский договорился о прекращении войны в Донбассе
00:24
Зеленский договорился о прекращении войны в Донбассе
В мире Конфликты
РФ посоветовали вести себя «как нормальная страна»
00:41
РФ посоветовали вести себя «как нормальная страна»
Политика Азия
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
09:06
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
В мире Украина
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
01:47
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
Происшествия
На Урале демонтировали киоск с человеком внутри
00:42
На Урале демонтировали киоск с человеком внутри
Происшествия
«Давайте Нурсултан назовем»: Путин обратился к Назарбаеву
01:39
«Давайте Нурсултан назовем»: Путин обратился к Назарбаеву
Политика В мире
Москва отправила с заключенными «еще одно живое существо»
09:06
Москва отправила с заключенными «еще одно живое существо»
Украина В мире
Страшный пожар: кто погиб на яхте Conception
00:56
Страшный пожар: кто погиб на яхте Conception
Пожары Происшествия
«Ффух! Долетели!»: РФ и Украина обменяли заключенных
09:06
«Ффух! Долетели!»: РФ и Украина обменяли заключенных
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение