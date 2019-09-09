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Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 

Москва24 + ещё 2 1 час назад
Желтый уровень опасности объявлен в Москве
Фото: ТАСС
Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе на 10 сентября из-за высокой пожароопасности, говорится на сайте Гидрометцентра.
По прогнозам синоптиков, во вторник днем температура в Москве будет варьироваться от 22 до 24 градусов тепла. Ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер будет восточный и юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду.
В понедельник, 9 сентября, в городе ожидается облачная и дождливая погода. Днем температура воздуха составит +16 градусов. Ветер будет дуть северный со скоростью 3-9 метров в секунду. Атмосферное давление повышенное — 752 миллиметра ртутного столба.
На сайте "Метеовести" уточняется, что Центральная Россия находится в области антициклона, так что во всем регионе преимущественно солнечно. И только в самом конце рабочей недели этот очаг станет разрушаться. В пятницу возможны небольшие ливни. Температурный режим — от 23 до 25 градусов.
Лето в Москве продолжается, а в сочинской Красной поляне уже готовятся к новому горнолыжному сезону. Накануне там выпал первый снег. Видео снегопада появились в Сети. На кадрах — запорошенные корпуса рядом с канатной дорогой на курорте "Горки Город".
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