Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении

Погода в Москве: москвичей в День города ждёт повышенное атмосферное давление

Жителей и гостей Москвы в День города ожидает солнечная погода без осадков.

По данным Гидрометцентра, столбики термометров в дневное время поднимутся до плюс 22–24 градусов. Будет дуть слабый ветер переменных направлений со скоростью 2–4 метра в секунду.

Атмосферное давление из-за влияния антициклона начнёт повышаться и составит 754 мм ртутного столба.

В ночь на 8 сентября похолодает до плюс 12 градусов, однако днём воздух прогреется до 25 градусов.

Ранее News.ru писал о том, что в Сибири и Поволжье уже начались ночные заморозки. В ближайшее время минусовые температуры ожидаются в Оренбургской, Кировской, Омской, Кемеровской, Томской, Иркутской областях, Бурятии и на Таймыре. А в среднюю полосу России вернётся летняя погода.