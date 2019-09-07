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Погода в Москве: москвичей в День города ждёт повышенное атмосферное давление 

News.ru + ещё 1 33 минуты назад
Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении
Фото: ТАСС
Жителей и гостей Москвы в День города ожидает солнечная погода без осадков.
По данным Гидрометцентра, столбики термометров в дневное время поднимутся до плюс 22–24 градусов. Будет дуть слабый ветер переменных направлений со скоростью 2–4 метра в секунду.
Атмосферное давление из-за влияния антициклона начнёт повышаться и составит 754 мм ртутного столба.
В ночь на 8 сентября похолодает до плюс 12 градусов, однако днём воздух прогреется до 25 градусов.
Ранее News.ru писал о том, что в Сибири и Поволжье уже начались ночные заморозки. В ближайшее время минусовые температуры ожидаются в Оренбургской, Кировской, Омской, Кемеровской, Томской, Иркутской областях, Бурятии и на Таймыре. А в среднюю полосу России вернётся летняя погода.
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