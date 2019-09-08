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Погода в Москве: Атмосферное давление в Москве продолжает расти 

News.ru + ещё 11 2 часа назад
Атмосферное давление в Москве продолжает расти
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Синоптики предупредили москвичей о росте атмосферного давления до 758 мм ртутного столба из-за пришедшего в регион антициклона. При этом в воскресенье, 8 сентября, в столице будет тепло и сухо.
По данным Гидрометцентра, днём столбики термометров поднимутся до отметки плюс 23 градуса. Будет дуть слабый северо-восточный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду.
В ночь на понедельник, 9 сентября, в столице похолодает до плюс 10 градусов, однако днём вновь будет жарко — воздух прогреется до плюс 25 градусов.
Ранее News.ru писал о том, что сменяющие друг друга антициклоны продолжат обеспечивать в столичном регионе летнюю погоду. Похолодание ожидается уже к концу следующей недели.
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