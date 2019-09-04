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В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности 

Rambler News Service + ещё 10 30 минут назад
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за надвигающихся дождей с грозами, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.
В Москве «желтый» уровень будет действовать с 21:00 4 сентября до 21:00 5 сентября из-за кратковременных дождей. В Московской области предупреждение из-за дождя распространяется на период с 15:00 4 сентября до 18:00 5 сентября, из-за грозы — с 15:00 4 сентября до 21:00 4 сентября.
Согласно прогнозам Гидрометцентра России, в среду температура воздуха в столичном регионе составит 22-24 градуса тепла, в четверг — 19-21 градус. По данным центра погоды «Фобос», в Москве и области будет немного прохладнее — 21-23 градуса в среду и 17-19 градусов в четверг.
«Ближайшей ночью пасмурная погода, сильный дождь, возможна гроза, температура +18..20 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы», — уточнили в «Фобосе».
Ранее сотрудник погодного центра Елена Волосюк рассказала «РИА Новости» о погоде в Москве в День города, празднование которого состоится 7-8 сентября. По словам специалиста, в регионе прогнозируется облачность и кратковременные дожди. Температура воздуха составит около 19-22 градуса тепла.
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Погода , Видео , Новости Москвы , Общество , Елена Волосюк , РИА Новости , Московская область
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