В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве Подмосковье из-за надвигающихся дождей с грозами, свидетельствуют данные Гидрометцентра России

В Москве «желтый» уровень будет действовать с 21:00 4 сентября до 21:00 5 сентября из-за кратковременных дождей. В Московской области предупреждение из-за дождя распространяется на период с 15:00 4 сентября до 18:00 5 сентября, из-за грозы — с 15:00 4 сентября до 21:00 4 сентября.

Согласно прогнозам Гидрометцентра России, в среду температура воздуха в столичном регионе составит 22-24 градуса тепла, в четверг — 19-21 градус. По данным центра погоды «Фобос», в Москве и области будет немного прохладнее — 21-23 градуса в среду и 17-19 градусов в четверг.

«Ближайшей ночью пасмурная погода, сильный дождь, возможна гроза, температура +18..20 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы», — уточнили в «Фобосе».