Туман и ледяной дождь: какая погода ждет россиян зимой

Синоптики пообещали россиянам аномально теплую зиму. Ниже нуля столбики термометров опустятся в столице и центральных районах России только в конце декабря. На протяжении всего зимнего периода в Москве будет тепло и слякотно, сильных морозов специалисты не предрекают, а настоящая зима придет в столицу только в конце декабря.

Жителей России ждет аномально теплая зима — это прогнозируют синоптики центра «Фобос. „Очень длинные периоды оттепельной такой, сырой погоды, слякотной, с характерными гололедными явлениями, околонулевой температурой, густыми туманами, дымками и вероятностью ледяных дождей. Зима, на мой взгляд, не будет похожа на русскую зиму, а больше на европейский слякотный вариант“, — сообщил радиостанции „Говорит Москва“ специалист центра Евгений Тишковец

По данным Росгидромедцентра, такая климатическая ситуация ожидается только в центральной части России — Москва, Санкт-Петербург и отдельные части Поволжья действительно могут ожидать прихода привычной зимы только ближе к Новому году.

Синоптики также сообщили, что в сентябре пройдет три волны бабьего лета. В октябре тепло отступит, будет очень дождливая погода. А вот ноябрь пройдет по традиционному сценарию.

По прогнозам синоптиков, среднесуточная температура в Москве и Подмосковье опустится ниже нуля только к концу декабря.

»Долгосрочные прогнозы говорят о том, что зима предстоящего сезона будет достаточно теплой и влажной, особенно январь-февраль», — отметил Евгений Тишковец.

Аномальных морозов Гидрометцентр России не обещает ни жителям европейской части страны, ни тем, кто живет за Уралом. В азиатской части до отметки -35°C и ниже температура опускаться будет, однако для этих регионов в зимнее время такие показатели нормальны.

В начале декабря на всей территории страны ожидается температура, которая обычно бывает поздней осенью. Во второй половине декабря прогнозируются непродолжительные снегопады, морозы, а также сильные ветра. В европейской части России температура может опуститься до -15°C. Самые низкие показатели температур в центральном и северном округах России ожидаются только в конце января и феврале.

При этом все регионы России, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и центральной части страны, могут рассчитывать на холодную зиму 2019-2020 года. Однако ни аномальных морозов, ни природных катаклизмов не предвидится.

Самые сильные и продолжительные морозы, во время которых столбики термометров опустятся ниже -25…-35°C, ожидаются на полуострове Камчатка, а также в Республике Саха, Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе, Чукотском автономном округе, Магаданской области, Алтайском крае, Красноярском крае, Республике Коми, Пермском крае, Забайкалье.

По данным синоптиков, на большей части территории страны периоды морозов будут кратковременными, а вслед за ними сразу будет следовать потепление. При этом специалисты отметили, что главной чертой предстоящей зимы является отсутствие резких температурных скачков.

В южных регионах России таких, как республика Адыгея, Крым, Ростовская область и Краснодарский край погода будет умеренно мягкой, а температура воздуха не опустится ниже -8…-9°C.

В XX веке москвичам больше всего запомнилась зима 2011 года — она стала одной из самых холодных за последние 25 лет. Тогда температурные показатели в центральном округе постоянно держались на отметке -23…-25°C на протяжении всего января и части февраля.

При этом именно в ту зиму, в декабре 2010 года, в Москве прошел ледяной дождь, который длился более суток. Тогда весь город заледенел — толстой коркой льда покрылись деревья и линии электропередачи. В некоторых местах они падали на автомобили.

Зиму 2017 года также внесли в список самых холодных за последние 100 лет. Пик похолодания пришелся на 8 января, когда температурные показатели по Московской области составили -36°C, а в более отдаленных регионах от столицы страны были зафиксированы показатели до -38…-39°C.

А вот зима 2008 года в России стала самой теплой в XX веке. Максимальный рекорд температурных показателей пришелся на декабрь, когда столбики термометра перевалили за отметку ноль и показывали плюсовую температуру.