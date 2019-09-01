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МЧС: на Дальнем Востоке подтоплено 85 населённых пунктов 

RT на русском + ещё 4 16 часов назад
На Дальнем Востоке подтоплено 85 населённых пунктов
Фото: РИА Новости
В Дальневосточном федеральном округе в четырёх регионах остаются подтопленными 85 населённых пунктов, к ликвидации привлечены более 3,3 тыс. человек, задействовано 803 единицы техники.
Как информирует МЧС России, отрезанных паводком населённых пунктов нет.
«В четырёх субъектах Дальнего Востока (Хабаровский и Приморский края, Амурская область и Еврейская автономная область) в 13 муниципальных районах и трех городских округах остаются подтопленными 85 населённых пунктов с населением 860 человек», — заявили в ведомстве.
Уточняется, что за сутки в Хабаровском крае и ЕАО подтопило два населённых пункта.
Ранее в МЧС сообщили, что в Хабаровском крае 66 населённых пунктов находятся в зоне паводка.
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Погода , Происшествия , Дальний Восток , МЧС
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