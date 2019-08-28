Погода в Москве: Москвичей предупредили о самой холодной ночи

Ночь с 28-го на 29 августа станет самой холодной в текущем месяце. Об этом РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец

По его словам, температура воздуха ближайшей ночью опустится до 8-9 градусов тепла в Москве и до 3-8 градусов тепла в Подмосковье . В конце недели столбики термометров в ночное время будут «болтаться» в среднем от 7 до 12 градусов. Днем температура достигнет 21-26 градусов тепла.

«Может быть, с понедельника будут всплески с 22 до 27, даже может быть и 28 — это очень тепло для начала сентября. Это будет близко к рекордным значениям 2 сентября 1995 года — тогда было 28,7», — заключил Тишковец.

Ранее 28 августа сообщалось, что в Москву и Подмосковье пришло бабье лето. Синоптики отмечают, что температурный фон сейчас ниже нормы. Это объясняется северной тягой ветров, которая обеспечивает приток прохладного воздуха полярного происхождения.