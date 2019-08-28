Погода в Оренбурге: Улицы Оренбурга ушли под воду после тропического ливня

Фото: Мой Оренбург, VK

Подземные переходы, подвалы зданий и магазинов оказались подтоплены. Сильнейший ливень и град сегодня обрушились на Оренбург . По затопленным дорогам в центре города с трудом передвигаются автомобили и общественный транспорт, который работает с перебоями. Не повезло и тем, кто сегодня решил отправиться в областное управление ГИБДД . К зданию пришлось идти по колено в воде и такая ситуация встречается повсеместно. Подземные переходы, подвалы зданий и магазинов оказались подтоплены. Как сообщают синоптики, в ближайшие дни дождливая погода сохранится, а уже завтра резко похолодает и усилится ветер.