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Погода в Оренбурге: Улицы Оренбурга ушли под воду после тропического ливня 

ТК «Звезда» + ещё 1 48 минут назад
Фото: Мой Оренбург, VK
Подземные переходы, подвалы зданий и магазинов оказались подтоплены.
Сильнейший ливень и град сегодня обрушились на Оренбург. По затопленным дорогам в центре города с трудом передвигаются автомобили и общественный транспорт, который работает с перебоями.
Не повезло и тем, кто сегодня решил отправиться в областное управление ГИБДД. К зданию пришлось идти по колено в воде и такая ситуация встречается повсеместно. Подземные переходы, подвалы зданий и магазинов оказались подтоплены.
Как сообщают синоптики, в ближайшие дни дождливая погода сохранится, а уже завтра резко похолодает и усилится ветер.
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Погода , Общество , ГИБДД , Оренбург
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