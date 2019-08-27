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Погода в Москве: Московская погода сменит курс 

Мослента + ещё 2 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
В столичном регионе во вторник, 27 августа, ожидается облачная погода с прояснениями и дожди. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает РИА Новости.
По его словам, в начале дня в городе возможные кратковременные дожди, а также задует свежий ветер, в результате чего температура понизится до 19-21 градуса тепла. «Но во второй половине дня из-за туч выглянет солнце, и погода возьмет курс на улучшение, дождей уже не ожидается», — рассказал синоптик.
Собеседник агентства добавил, что ветер будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду, а атмосферное давление составит около 753 миллиметров ртутного столба.
Ранее сообщалось, что в середине текущей недели в столичном регионе ожидается похолодание. Согласно данным синоптиков, в ночь на среду и четверг, 28 и 29 августа, температура воздуха в городе установится на отметках в 5-10 градусов, а в некоторых районах Подмосковья может опуститься до трех градусов тепла или даже до нуля.
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Погода , Новости Москвы , Общество , Москва
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