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Погода в Москве: Сегодня в Москве и области ожидается переменная облачность 

Вести Подмосковья + ещё 3 3 часа назад
Фото: ТАСС
Сегодня в Москве и Подмосковье сохраняется антициклон. Ожидается переменная облачность, однако вероятность дождя небольшая. Столбик термометра поднимется до +23-25 градусов в Москве и до +21-26 в Подмосковье. Ветер западный со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм рт ст. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».
Синоптики сообщают, что температура, влажность и содержание кислорода в воздухе находятся в пределах климатических значений. Погода является благоприятной для всех, рекомендуется больше бывать на свежем воздухе.
Однако повышенное атмосферное давление может стать причиной недомогания метеозависимых, страдающих частыми приступами стенокардии, неустойчивым артериальным давлением, мигренью. Нужно соблюдать рекомендации врача и принимать выписанные лекарства. Также таким людям будут не менее полезны прогулки на свежем воздухе.
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Погода , Новости Москвы , Москва
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