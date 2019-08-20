Погода в Подмосковье: МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном тумане до утра 21 августа

В Главном управлении МЧС РФ по Московской области сообщили, что в регионе ожидается сильный туман с ухудшением видимости до 500 м.

"В ближайший час с сохранением до 8:00 21 августа местами в Московской области ожидается туман", — отметили в пресс-службе ведомства.

Граждан призвали быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. Водителям рекомендуется снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, передаёт агентство «Москва».

Как писал News.ru, москвичей и жителей Подмосковья ожидает резкий перепад температур. Это явление синоптики называют «температурной пилой».