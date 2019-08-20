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Погода в Подмосковье: МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном тумане до утра 21 августа 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
В Главном управлении МЧС РФ по Московской области сообщили, что в регионе ожидается сильный туман с ухудшением видимости до 500 м.
"В ближайший час с сохранением до 8:00 21 августа местами в Московской области ожидается туман", — отметили в пресс-службе ведомства.
Граждан призвали быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. Водителям рекомендуется снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения, передаёт агентство «Москва».
Как писал News.ru, москвичей и жителей Подмосковья ожидает резкий перепад температур. Это явление синоптики называют «температурной пилой».
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Погода , Общество , МЧС , АГН "Москва" , Московская область
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